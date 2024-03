UFC, infortunio per Marvin Vettori: salta il match con Allen del 6 aprile

Marvin Vettori non combatterà il 6 aprile contro Brendan Allen. Il match, originariamente previsto come main event della UFC Fight Night di Las Vegas, è stato cancellato per un infortunio occorso al fighter italiano. Ad annunciarlo è lui stesso con un video sui suoi canali social: “È la prima volta che sono costretto a ritirarmi da un combattimento. Sono incredibilmente dispiaciuto per i miei fan e per tutti quelli che volevano vedere questo match. Fidatevi: ero il primo a volere questo combattimento. Purtroppo queste cose accadono, non c’è niente che io possa fare. Ora devo pensare a recuperare nel migliore dei modi, tornerò più forte che mai”. Marvin Vettori è quinto nel ranking dei pesi medi, davanti proprio a Brendan Allen che contende all’italiano il piazzamento in top 5. Nell’ultimo match disputato, nel giugno 2023, il fighter di Mezzocorona ha subìto una sconfitta per decisione unanime contro Jared Cannonier. Ora il suo ritorno nella ‘gabbia’ slitta.

