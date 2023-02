Formazioni ufficiali Manchester City-Aston Villa, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Aston Villa, sfida valida per la ventitreesima giornata di Premier League 2022/2023. Vincere è un imperativo per i ragazzi di Guardiola, sia per riscattarsi dopo il ko sul campo del Tottenham sia per approfittare del passo falso dell’Arsenal (fermato dal Brentford sull’1-1) e mettergli pressione in vista dello scontro diretto di mercoledì. A tentare di mettergli i bastoni tra le ruote sarà l’Aston Villa di Emery, chiamata a un’impresa. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 12 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-ASTON VILLA

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Grealish, Haaland

ASTON VILLA: Martinez, Young, Konsa, Chambers, Digne, Ramsey, Douglas Luiz, Kamara, Buendia, Bailey, Watkins