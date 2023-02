Udinese-Spezia 2-2, Beto: “Volevamo i tre punti. Quello di Dragowski era rigore”

“Ho segnato ma non posso essere felice della situazione visto che non abbiamo vinto”. Con queste parole l’attaccante dell’Udinese Beto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in casa contro lo Spezia. “La partita è stata giocata bene, abbiamo creato opportunità ma abbiamo commesso qualche errore di troppo – aggiunge -. In Serie A non puoi sbagliare così. Io e gli altri giochiamo per vincere, il momento è difficile e non possiamo fare altro che pedalare, la vittoria arriverà sicuramente”. Infine, sul contatto con Dragowski: “Per me era rigore”.