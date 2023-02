Ligue 1 2022/2023, tris del Psg in casa del Marsiglia

Tris del Paris Sant-Germain al Velodrome contro il Marsiglia nella venticinquesima giornata della Ligue 1 2022/2023. Vittoria fondamentale per i parigini, la seconda consecutiva dopo quella contro il Lille, che gli permette di volare a +8 sulla squadra di Tudor, seconda in classifica a quota 52 punti. A sbloccare il match al 25′ è Kylian Mbappé che finalizza una grandissima azione di Messi, ed è proprio l’argentino a firmare il raddoppio quattro minuti dopo su assist del francese. Al 55′ Mbappé trova la doppietta personale con un bellissimo tiro verso l’angolino basso di destra su assist ancora del sette volte Pallone d’Oro portando sullo 0-3 i suoi. Per il Marsiglia si tratta del primo ko dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Francia.