Milan-Atalanta, Gasperini a Mariani: “Fischia anche per noi”. Ammonito l’allenatore

Si scaldano gli animi. Nel corso del secondo tempo di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’allenatore degli ospiti, Gian Piero Gasperini, è stato ammonito per proteste. Una frase ha fatto scattare il provvedimento del direttore di gara, il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, ovvero: “Fischia anche per noi”, in riferimento a qualche fallo che, secondo Gasperini, non è stato fischiato in favore dell’Atalanta.