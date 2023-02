Udinese, Sottil: “Siamo una squadra viva, non condivido i fischi dei tifosi”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato dal pareggio ottenuto contro il Sassuolo, questo pomeriggio in campionato. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono dispiaciuto dei fischi dei tifosi, ma rispetto le loro critiche perché sono un professionista e devo farlo. Allo stesso tempo non li condivido, perchè la squadra ha giocato una grandissima partita. E’ vero che non vinciamo da tanto tempo, però per esempio siamo messi molto meglio rispetto allo scorso anno e la squadra è viva. Giochiamo a calcio con concetti, tirando tanto in porta e con grande abnegazione. Sappiamo poi che oggi ci siamo fatti due gol da soli e potevamo essere più attenti assolutamente, però la squadra c’è e non si merita i fischi. Abbiamo sempre spinto forte, avendo occasioni importanti e sfiorando il terzo gol più volte”.

Sul nuovo acquisto Thauvin poi aggiunge: “Thauvin è un giocatore importante, duttile e con una maturità e bagaglio tecnico tattico molto importante. Un calciatore che sa giocare bene a calcio e può giocare dove vuole, interpretando diverse posizioni in differenti moduli”.