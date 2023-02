Formazioni ufficiali Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Atletico Madrid, sfida valida per la ventunesima giornata di Liga 2022/2023. I colchoneros sono imbattuti da quattro gare e vanno a caccia dei tre punti per difendere il quarto posto dalle inseguitrici, Betis su tutte. Contro il Celta Vigo non sarà una passeggiata di salute, ma i ragazzi di Simeone partiranno comunque favoriti. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 12 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI CELTA VIGO-ATLETICO MADRID

CELTA VIGO: Villar, Mingueza, Aidoo, Renato, Galan, Carles, Beltran, Gabri, Luca, Aspas, Larsen

ATLETICO MADRID: Oblak, Hermoso, Savic, Molina, Reinildo, Koke, De Paul, Llorente, Barrios, Griezmann, Morata