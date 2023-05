Udinese, Sottil: “Salerno trasferta dura. Polemiche Lazio? La sospensione di Pairetto dimostra i fatti”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro la Salernitana, valevole per la 37^ giornata di Serie A 2022/2023: “Ovviamente nessuno è contento quando perdiamo. In questa settimana abbiamo lavorato intensamente e con il giusto spirito: vogliamo tornare a conquistare punti. Ci aspetta una trasferta dura, ma proveremo a dar continuità di prestazione e ottenere punti preziosi“.

“Sicuramente il record di punti è un obiettivo, ma vogliamo soprattutto arrivare più in alto possibile in classifica. Ci auguriamo di tornare a vincere fuori casa e di continuare con questa mentalità. Mi aspetto una prova importante – ha proseguito l’allenatore dei friulani – Polemiche della partita contro la Lazio? Non voglio tornarci, credo sia già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti“.

Sottil ha poi commentato il momento che sta vivendo la Salernitana: “Dall’arrivo di Paulo Sousa ha assimilato bene la sua idea di calcio. La reputo una squadra compatta difensivamente e brava a chiudere le linee di passaggio. Pur non avendo vinto molte gare, ha ottenuto tanti pareggi e di conseguenza guadagnato punti fondamentali“.