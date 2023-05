Tottenham, sfuma l’idea Arne Slot: per lui rinnovo con il Feyenoord

Non sarà Arne Slot in prossimo allenatore del Tottenham: è stato, infatti, ufficializzato dal Feyenoord il rinnovo con il suo attuale tecnico fino al 2026. Importante notizia per i sostenitori del club di Rotterdam, che questa stagione è riuscito a conquistare un titolo nazionale che, nel corso degli ultimi 24 anni, è stato vinto solamente in due circostanze.

