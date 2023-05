Liverpool, Klopp: “Stagione non all’altezza. Torneremo ai nostri livelli”

La vittoria del Manchester United contro il Chelsea ha decretato l’addio ad ogni sogno di gloria del Liverpool che ancora sperava nella qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria dei Red Devils, anche Jurgen Klopp ha voluto parlare per raccontare tutta la delusione della sua squadra.

Le parole di Klopp: “E’ normale che Salah sia deluso, ma già oggi l’ho visto meglio dal punto di vista dell’umore”, dice il tecnico tedesco che non si sorprende per il verdetto arrivato ieri. Avevamo percepito da tempo che non sarebbe stata una buona stagione per noi e abbiamo detto che non eravamo soddisfatti, abbiamo commesso tanti errori e non abbiamo avuto la capacità di reagire. Non siamo stati all’altezza. Nello spogliatoio c’è un buon ambiente, il gruppo è unito e i rapporti tra me e la squadra sono buoni, non ci sono divisioni tra di noi e nessuno punta o ha puntato il dito contro l’altro. Dagli errori commessi si impara, non siamo riusciti ad arrivare tra le prime quattro, ma questo lo avevamo capito da tempo e almeno ci siamo presi il quinto posto. E’ giusto fare autocritica, l’abbiamo fatta, ma non c’è motivo di abbassare le braccia e di andare avanti a testa bassa, anzi ci sono molti segnali positivi e io guardo quelli in vista della prossima stagione“.