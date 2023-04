Udinese, Sottil: “Non c’è stata partita. Bisogna mantenere quest’intensità”

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta per 3-0 contro la Cremonese. “Penso che sia stata giocata un’ottima partita, come l’avevamo preparata. Abbiamo chiuso subito il discorso nel primo tempo, poi è chiaro che in questa categoria non bisogna mai abbassare la guardia, nonostante la consapevolezza di essere avanti di tre gol. Non volevamo prendere gol e così abbiamo fatto. Voglio fare i complimenti a questo gruppo straordinario, tutti i giorni lavorano sodo, mi ascoltano e sono felice che abbiano trovato questa vittoria”.

Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Rammarico per l’inizio di stagione? E’ chiaro che in campionato ci stanno delle oscillazioni, periodi migliori e altri dove fisiologicamente si cala un po’. Questa squadra ha perso Deulofeu, con la sua perdita siamo calati molto, ma non c’è tempo per rammaricarsi, bisogna solo lavorare per migliorarsi. Adesso abbiamo 7 partite davanti, vogliamo giocarcela al massimo dell’intensità. Abbiamo battuto Milan, Fiorentina, Roma, possiamo fare ancora grandi cose”. Poi ha concluso: “Samardzic? è un ragazzo giovane, con un grande futuro davanti a lui”.