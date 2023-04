Hockey ghiaccio, Mondiali Nottingham 2023: i convocati ufficiali

Tutto pronto per i Mondiali di 1^ Divisione Gruppo A di hockey, in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Nottingham. Gli azzurri sono tornati oggi sul ghiaccio di Egna per un ultimo allenamento prima della partenza, in programma domani alle ore 12.30. L’esordio è previsto invece per sabato 29 aprile contro la Romania. Il coaching staff azzurro, guidato da Mike Keenan e Mike Pelino, ha diramato le convocazioni ufficiali.

I CONVOCATI

Portieri: Justin FAZIO, Gianluca VALLINI (Asiago Hockey – ICEHL), Damian CLARA (Färjestad BK)

Difensori: Alex TRIVELLATO, Peter SPORNBERGER (Schwenninger Wild Wings – DEL), Lorenzo CASETTI, Gregorio GIOS (Asiago Hockey – ICEHL), Dylan DI PERNA, Enrico MIGLIORANZI (HC Bolzano – ICEHL), Daniel GLIRA (HC Val Pusteria – ICEHL), Phil PIETRONIRO (Dukla Trencin – SVK), Thomas LARKIN (Adler Mannheim – DEL)

Attaccanti: Josè Antonio MAGNABOSCO AGUIRRE, Michele MARCHETTI, Anthony SALINITRI (Asiago Hockey – ICEHL), Luca FRIGO, Daniel MANTENUTO, Angelo MICELI (HC Bolzano – ICEHL), Ivan DELUCA, Dante HANNOUN, Alex PETAN (HC Val Pusteria – ICEHL), Marco ZANETTI (HC Lugano – NLA), Marco INSAM (Rittner Buam – AlpsHL) Diego GLÜCK (HC Bolzano/HC Gherdeina -ICEHL/AlpsHL), Daniel TEDESCO (Guildford Flames – GBR), Brandon McNALLY (Sheffield Steelers – GBR), Tommaso TRAVERSA (SG Cortina – AlpsHL), Pascal BRUNNER (HC Bolzano/HC Merano – ICEHL/AlpsHL)

Riserve a casa

Difensore: Cameron GINNETTI (HC Bolzano – ICEHL); Attaccanti: Leonardo FELICETTI, Hannes KASSLATTER (HC Bolzano – ICEHL)