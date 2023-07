Calciomercato, Mahrez strizza l’occhio all’Arabia Saudita: l’Al-Ahly tratta con il City

L’Arabia Saudita continua a fare la spesa in Europa e si conferma grande protagonista di questa sessione di calciomercato. L’ultimo calciatore nel mirino, in ordine cronologico, è Riyad Mahrez, che ha aperto ad un trasferimento in Medio Oriente. Il club interessato è l’Al-Ahly, peraltro vicino anche a Piotr Zielinski, che ha già trovato l’accordo con il talento algerino e si appresta a trattare con il Manchester City. A riportarlo è la stampa inglese.