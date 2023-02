Infortunio per Domenico Berardi dopo appena undici minuti in Udinese-Sassuolo. Nuova tegola per i neroverdi, c’è l’ennesimo infortunio in questa stagione dell’esterno d’attacco, costretto a fermarsi per quello che sembra un infortunio muscolare, ma ci sarà da valutare con più attenzione. Al suo posto uno sconsolato Dionisi manda in campo Bajrami.