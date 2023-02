Salernitana, Nicola: “Domani ci giochiamo tanto, occorre giocare con il giusto entusiasmo”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato prima del match di campionato contro l’Hellas Verona, in programma domani sera alle 18.30. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Come sempre cerchiamo di trovare le giuste soluzioni in base all’avversario, abbiamo diverse idee per mettere in difficoltà il Verona. Sappiamo che dovesse esserci Djuric loro si appoggeranno molto su di lui, mentre dovesse scendere in campo Lasagna sarà un altro tipo di partita. Noi comunque siamo pronti ad ogni situazione, anche perchè siamo consapevoli dell’importanza della partita. Ci vorrà il giusto entusiasmo e la consapevolezza corretta, per fare una grande partita e vincere. L’allenamento a porte aperte ci ha caricato molto, è stato davvero utilissimo per noi”.



Poi ha aggiunto, in merito agli infortunati e ai possibili protagonisti del match: “Oggi parteciperò ad una riunione con lo staff medico, dobbiamo gestire al meglio chi ha giocato sempre e chi meno. Ci sono ragazzi che inevitabilmente caleranno nel corso del match, mentre altri che potranno esserci utili entrando e sfruttando la propria freschezza. Ci sarà possibilità per tutti, soprattutto in match come quello di domani. Per quanto riguarda gli infortunati, Gyomber ha un minutaggio ridotto, avendo fatto solo un paio di allenamenti con noi. Mazzocchi credo ci vorrà ancora una settimana per il recupero, Maggiore e Fazio invece stanno lavorando con intensità sulla corsa per recuperare al meglio”.