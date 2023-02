Udinese-Sassuolo, che gol di Udogie: segna dopo venti secondi (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Che gol di Destiny Udogie in Udinese-Sassuolo. L’esterno dei bianconeri prende palla dopo appena venti secondi, converge verso il centro e calcia verso la porta trovando l’angolino basso con un piazzato in buca d’angolo golfistico. Il nuovo acquisto del Tottenham dimostra di essere un giocatore di grande spessore, in alto ecco il video.