Serie A femminile 2023/2024: la Roma sa solo vincere, colpo esterno Sassuolo

Colpi in trasferta per Sassuolo e Roma nei due match della domenica dell’undicesima giornata di Serie A femminile 2023/2024. Allo stadio Amerigo Liguori le neroverdi vincono la loro terza partita stagionale e risolvono la pratica, di fatto, già nel primo tempo, quando la sbloccano al 4′ con Kullashi, poi nel secondo tempo, sempre al 4′ ma della ripresa, Lana Clelland raddoppia e per le campane c’è ben poco da fare a quel punto, manca totalmente la reazione e restano ancorate al penultimo posto con soli cinque punti nel carniere, mentre le emiliane si portano a undici.

Undici vittorie su undici per le giallorosse di Spugna, che hanno battuto per 2-3 e in rimonta il Como. Al Ferruccio la sblocca Skorvankova nel primo tempo, poi nella ripresa nel giro di appena dieci minuti succede di tutto: Linari pareggia su rigore, Picchi riporta avanti le lombarde, Di Guglielmo trova il nuovo pari giallorosso e poi ancora un rigore di Linari, e siamo appena al 62′, vale il 2-3 che sarà anche il risultato definitivo dell’incontro. Primo posto blindato e +3 sulla prima inseguitrice per le formidabili capitoline.