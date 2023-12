Sollevamento pesi, Assoluti 2023: Massidda e Zanni vincono nei 67 e 73kg

Va in archivio la seconda e ultima giornata delle finali dei Campionati Assoluti di sollevamento pesi, disputate a Roma presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Nella categoria 67kg maschile c’è il successo di Sergio Massidda che vince l’oro grazie a 135 di strappo, 160 di slancio e un totale di 295. Nei 73kg il bronzo olimpico di Tokyo, Mirko Zanni si aggiudica la vittoria col totale di 300 chili alzati frutto di 140 di strappo e 160 di slancio.

Prova da incorniciare per Genna Toko Kegne che, nella categoria 76 kg donne, ha stabilito i nuovi record italiani sia nello strappo (100 chili) che nel totale (220). Ottimi segnali anche dalle giovanili, con un record per Claudio Scarantino e Samuele Di Marzio. Il primo nella categoria 67 kg maschile ha stabilito il nuovo primato di strappo Under 17 con 113 chili sollevati; il secondo invece ha siglato i record di slancio e totale Under 15 nella categoria fino a 73 kg, sollevando 142 kg di slancio per un totale di 255 kg. Anche Simone Karol Abati si è preso la scena vincendo nella categoria 96 kg maschile, sollevando 306 chili di totale (145 di strappo, 161 di slancio).