Udinese, rottura del crociato per Ebosse: il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Udinese ha reso noto che Enzo Ebosse ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Stagione finita con largo anticipo dunque per il difensore francese naturalizzato camerunense, che torna a rivivere lo stesso incubo per la terza volta. In passato si era infatti già rotto il crociato sinistro nel 2020, quando militava nell’Angers, e quello destro proprio a febbraio del 2023, durante uno scontro con Lukaku. Di seguito la nota dell’Udinese.

“Udinese Calcio comunica che, all’esito di esami approfonditi e di un consulto effettuato in data odierna con il Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è stata evidenziata per il calciatore Enzo Ebosse la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore è stato operato questo pomeriggio presso la clinica romana e l’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Tutta la famiglia bianconera manda un grande abbraccio ad Enzo“.