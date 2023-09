MOVIOLA – Braga-Napoli, contatto Niakate-Osimhen: l’arbitro toglie il rigore al Var

Episodio da moviola al 34′ di Braga-Napoli, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo un’iniziativa di Kvaratskhelia, l’arbitro olandese Serdar Gözübüyük assegna in un primo momento il calcio di rigore per un contatto tra Niakate e Osimhen, per poi cambiare idea al Var. Giusta la decisione di togliere il penalty. È Osimhen ad allargare la palla e a colpire Niakate, che sembra in vantaggio nella protezione della palla. Poche proteste in casa partenopea per la decisione. Per Osimhen slitta ancora l’appuntamento con il gol dopo una traversa colpita con un gran destro dal limite.