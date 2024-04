Inter-Torino, divieto di vendita di bevande alcoliche per la festa scudetto

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione della sfida Inter-Torino, in programma a San Siro domenica 28 aprile alle ore 12:30. Una misura volta a garantire “il sereno svolgimento della partita e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche”. Al termine del match, scatteranno infatti i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter. Il divieto, che impedisce anche la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, sarà in vigore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella zona di San Siro e dintorni, dalle 15.00 alle 21,00 nella zona Corso Sempione e Arco della Pace, e dalle 16.00 fino alle 3.00 del 29 aprile nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli).