Udinese-Milan, Gavillucci fa i complimenti a Maresca: “Ha tenuto l’atteggiamento giusto nei confronti di Maignan”

Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1 per commentare i fatti di Udinese-Milan, raccontando un episodio analogo, ovvero Sampdoria-Napoli del 2018: “In quell’occasione mi ero attenuto alle procedure Fifa e Uefa esistenti. Adesso la disposizione è cambiata e l’arbitro non è più l’unico a decidere per la sospensione del gioco“. Gavillucci, che in quell’occasione sospese la partita per gli insulti di alcuni tifosi presenti a Marassi nei confronti di Kalidou Koulibaly, ha poi parlato di Maresca, arbitro del match di Udine: “Ha tenuto l’atteggiamento giusto, di comprensione, oltre quanto è chiesto ad un arbitro, verso Maignan“.