Razzismo, Gentile: “Superati i limiti, non c’è più rispetto. Ai miei tempi non c’era questa inciviltà”

“Ai miei tempi venivo soprannominato Gheddafi, ma non lo trovavo offensivo tanto che l’ho anche accettato. Adesso invece si sono superati i limiti e non c’è più rispetto“. A dirlo è Claudio Gentile, che ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Rai Radio 1 ha commentato i fatti di Udine con Mike Maignan vittima di un episodio di razzismo. “In passato non c’era questo livello di inciviltà. Bisogna intervenire al più presto altrimenti si rischiano in ogni partita degli scontri che rischiano di causare situazioni negative. Insulti tra giocatori in campo? Magari bisognerebbe varare un regolamento che permetta all’arbitro di espellere immediatamente il giocatore che ne insulta un altro“.

L’ex difensore ha poi toccato altri temi, come ad esempio la lotta scudetto tra Juventus e Inter: “L’obiettivo principale dei bianconeri rimane chiudere tra le prime quattro e qualificarsi alla Champions League, poi se dovesse arrivare lo scudetto sarebbe una bella impresa. Inter? Vediamo come gestirà gli impegni europei con il campionato. Sicuramente la squadra di Inzaghi ha più pressione, ma possiede anche giocatori di alto livello abituati ad essere impegnati in più competizioni“.