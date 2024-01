Juventus, Tiago Djalò al J Medical per sottoporsi alle visite mediche

Atterrato a Torino all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, Tiago Djalò si è recato in mattinata al J Medical per svolgere le visite mediche. Il difensore classe 2000 è pronto a lasciare il Lille per accasarsi alla Juventus dove, una volta superare proprio le visite mediche, metterà la firma sul contratto e comincerà la sua nuova avventura con i bianconeri. Il portoghese arriva alla corte di Allegri per circa 3 milioni e darà il suo contributo alla squadra, in lotta con l’Inter per lo scudetto.

