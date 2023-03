Udinese-Milan, i rossoneri non tornano al successo: la delusione di Crudeli (VIDEO)

di Mario Boccardi 2

Dopo la sconfitta di Firenze e il brutto pareggio interno contro la Salernitana, il Milan cade 3-1 in casa dell’Udinese nella 27esima giornata della Serie A 2022/2023. Il team di Pioli ha conquistato solo 15 punti nelle ultime 12 gare di campionato e adesso il quarto posto vacilla, messo seriamente nel mirino dalla Roma. Al Milan non è bastata la rete su rigore di Zlatan Ibrahimovic e ha incassato i gol di Roberto Pereyra, Beto e Kingsley Ehizibue. Il telecronista, noto tifoso rossonero, Tiziano Crudeli ha, così, mostrato tutta la sua delusione per quest’altro risultato negativo. Ecco il video della reazione.