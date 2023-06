Udinese, Marino annuncia l’addio: “Grazie per questi quattro anni meravigliosi”

Pierpaolo Marino saluta la società bianconera tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale. “Lunedì sarà il mio ultimo giorno all’Udinese. Desidero ringraziare la famiglia Pozzo e l’ Udinese tutta per questi ultimi meravigliosi 4 anni. Il mio ringraziamento speciale è per la tifoseria friulana, mi ha commosso con la sua solidarietà e stima… felice anche per le manifestazioni ricevute camminando in città. Grazie Udine e grazie Friuli !! Sarò sempre con Voi!!”, ha affermato.