Giochi Europei Cracovia 2023, taekwondo: Dennis Baretta oro nei -63kg

di Mattia Zucchiatti 11

Dopo un argento e un bronzo nella giornata di apertura, il taekwondo azzurro conquista anche una medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Merito di Dennis Baretta che nella categoria -63 kg si è imposto nella finale per la medaglia più preziosa sul croato Lovre Brecic, battuto 2-0 (R1 11-7 / R2 15-6). L’atleta dell’Italia Team all’esordio aveva eliminato l’albanese Juirdo Cani con il punteggio di 2-1, prima di ripetersi ai danni del polacco Sebastian Uscimiuk per 2-0. In semifinale ad arrendersi (2-0) è stato invece lo spagnolo Joan Jorquera Cala. A soli 18 anni così l’azzurro conquista il titolo più prestigioso della sua giovane carriera. Eliminate al debutto invece Sarah Al Halwani (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg). La prima è stata battuta da Ela Aydin (Germania), mentre Giada si è dovuta arrendere ad Arlet Benito Ortiz (Spagna). In gara oggi anche Andrii Chumachenko, ucraino categoria -68 kg che si allena al Centro di Preparazione Olimpica di Roma grazie alla Federazione Italiana Taekwondo. L’atleta però è stato sconfitto al primo turno contro Bradly Sinden. Poi nel mini girone per conquistare la medaglia di bronzo, è stato fermato sul 2-0 dal danese Joergensen. Domani occhi puntati su Cristina Gaspa (-62 kg) e Natalia D’Angelo (-67 kg).