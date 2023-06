Calciomercato, Sky: Gattuso vicino ad allenare un club dell’Arabia Saudita

Rino Gattuso è vicino ad allenare un club dell’Arabia Saudita. La trattativa è in stato avanzato e si sta svolgendo con il Primo Ministro dell’Arabia Saudita, che acquista le prestazioni dei giocatori e degli allenatori internazionali per poi proporre i progetti delle squadre più importanti. Non appena si chiuderà l’accordo finanziario, l’Arabia Saudita gli proporrà il progetto tecnico di una squadra della Saudi League. Un processo articolato, sostanzialmente inverso rispetto a quanto avviene nel mondo del calcio europeo.