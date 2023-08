Udinese, l’Everton piomba su Beto: pronta un’offerta da parte dei Toffees

L’ultima settimana di calciomercato si preannuncia incandescente su tutti i fronti e potrebbe regalare dei clamorosi colpi di scena. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK l’Udinese deve fare i conti con l’assalto dell’Everton per Beto, per il quale presto arriverà una prima offerta. In questo momento è difficile pensare che le due società possano raggiungere un accordo già entro il fine settimana per il centravanti che ha realizzato 21 gol in 61 presenze in Serie A con la maglia bianconera.