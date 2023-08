Arbitro Doveri: “Sono felice di poter dirigere la Roma, che soddisfazione”

“Sono felice di poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per tutto il movimento”. Ai microfoni di Sky Sport, l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma1 ha espresso tutta la sua soddisfazione per la fine del vincolo della territorialità stabilita dal designatore Rocchi che lo ha scelto per arbitrare i giallorossi a Verona: “Sarei contento di arbitrare più volte sia la Roma che la Lazio. Una soddisfazione a livello personale ma anche per tutto il movimento calcistico e arbitrale. È fondamentale, in sede di designazione, superare questi pregiudizi legati alla territorialità e alla città di residenza”.