Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: tutti gli azzurri impegnati in semifinale fuori dalle finali A

Non un buon pomeriggio per l’Italia ai Mondiali di canoa velocità di Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza dei 500 metri Agata Fantini manca per un soffio l’approdo alla finale A, giungendo quarta con un secondo di ritardo dalla terza: si qualificano le prime tre di ciascuna semifinale e così l’azzurra dovrà accontentarsi della finale B. Nel K1 femminile sulla distanza dei 1000 metri fuori Elena Ricchiero: la classe 2000 italiana è quinta al termine della prima semifinale, non basta per accedere alla finale A e dovrà invece disputare la finale B. Niente da fare anche per il classe 1998 Mattia Alfonsi, che nella semifinale del C1 maschile sulla distanza dei mille metri è sesto col tempo di 3:57.456, non sufficiente per piazzarsi tra i primi tre e volare in finale A. L’amarezza più grossa, infine, è per Samuele Burgo nel K1 maschile sulla distanza dei 1000 metri: l’azzurro chiude in terza posizione la terza delle quattro semifinali, avanzano i primi due e il miglior terzo nel raffronto, purtroppo il suo crono non è il primo per il ripescaggio e dunque niente finale A.

In mattinata si erano invece completate le batterie. Nel dettaglio, per quanto riguarda la specialità olimpiche, nel C2 500 maschile Carlo Tacchini e Gabriele Casadei dominano la seconda batteria e la vincono col crono di 1:40.679, avanzando in semifinale col settimo tempo nel raffronto tra i qualificati. Nel K2 500 maschile Francesco Lanciotti e Giovanni Penato volano in semifinale con il sedicesimo tempo, mentre nel K2 500 femminile Sara Daldoss e Lucrezia Zironi avanzano in semifinale con il decimo crono di ingresso. Nelle specialità non olimpiche, nel C2 500 misto Olympia Della Giustina e Daniele Santini si piazzano al secondo posto nella seconda batteria con un tempo di 1:47.064 che vale l’accesso diretto alla Finale A, nel K2 500 misto Sara Del Gratta e Tommaso Freschi passano in semifinale col terzo crono. Infine, nel K1 200 femminile Sara Del Gratta è in semifinale, così come Olympia Della Giustina.