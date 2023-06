Inter, Reuters: “Il finlandese Thomas Zilliacus valuta un’offerta per il club”

Stando a quel che riporta Reuters, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus sta valutando un’offerta per l’Inter. L’agenzia di stampa britannica riporta che Goldman Sachs e la banca statunitense Raine, che lo scorso anno ha gestito la vendita del Chelsea, sono in trattative con varie parti interessate a investire nella squadra di Serie A, prossima finalista di Champions League. Zilliacus è emerso quest’anno anche come potenziale offerente per il Manchester United, ma si è ritirato dalla corsa. Per ora arrivano smentite da Suning. “Non c’è nessuna offerta”, ha detto un rappresentante dei media di Suning Holdings Group a Reuters.