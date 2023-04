Masters 1000 Montecarlo 2023, niente tris per Tsitsipas: eliminato nei quarti da Fritz

Niente tris per Stefanos Tsitsipas nel Principato di Monaco. Il tennista greco, due volte campione uscente del Masters 1000 monegasco, è stato eliminato nei quarti di finale da Taylor Fritz con il punteggio di 6-2 6-4. Un’altra prestazione piuttosto opaca da parte della seconda testa di serie del tabellone, che dopo gli Australian Open ha faticato molto ad ottenere risultati degni di nota. Dall’altro lato, invece, un Fritz che si dimostra giocatore sempre più solido e constantemente tra i migliori, torneo dopo torneo.

Un po’ ha tremato il californiano, che avanti 6-2 4-3 e servizio ha permesso all’avversario di rientrare nel match sul 4-4. Ma si è trattato dell’unico momento difficile della sua partita, durato pochi minuti tra l’altro. Infatti nel nono game arrivava un nuovo break, che poi gli permetteva di chiudere facilmente con il servizio per 6-2 6-4. Poi festeggiamenti e la provocatoria firma sulla telecamera “US Clay???” in risposta ad un messaggio di Tsitsipas, che ieri aveva scritto “La terra rossa negli US è come un unicorno su un skateboard”.