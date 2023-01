Udinese in ritiro, Pereyra: “Dobbiamo ritrovarci”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo e potevamo andare avanti 2-0. Poi abbiamo perso per colpa nostra. In settimana lavoreremo sugli errori commessi, da non ripetere più. Adesso andremo in ritiro per tutta la settimana. Dobbiamo parlare e ritrovarci”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Roberto Pereyra al termine di Udinese-Bologna1-2, match della diciottesima giornata di Serie A. Contestazione e confronti nello spogliatoio per i friulani che dopo un grande inizio di stagione stanno scivolando giù in classifica.