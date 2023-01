MOVIOLA – Atalanta-Salernitana, Fazio fa fallo su Hojlund dentro l’area: è rigore

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Atalanta-Salernitana, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sul punteggio di 1-1 i nerazzurri attaccano con Hojlund che viene attaccato in maniera irregolare da Fazio: il direttore di gara, Aureliano, fischia calcio di punizione dal limite ma il contatto avviene dentro l’area di rigore. Motivo per cui il Var interviene e segnala all’arbitro che la sua decisione era errata, è rigore. Dal dischetto Lookman fa 2-1.