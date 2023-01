Atalanta, Koopmeiners ammonito: salterà la Juventus per squalifica

Koopmeiners salterà Juventus-Atalanta, big match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il centrocampista nerazzurro, nel corso del primo tempo di Atalanta-Salernitana, è stato ammonito per un pestone all’avversario e si tratta della quinta ammonizione in stagione, ragion per cui verrà fermato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni e verrà sanzionato con una giornata di squalifica. La prossima partita dei ragazzi di Gasperini sarà, per l’appunto, domenica prossima all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. E si tratterà di un’assenza pesante.