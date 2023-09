Empoli-Inter, Andreazzoli: “Abbiamo ‘vinto’ la nostra partita anche senza punti”

“Abbiamo vinto la nostra partita, anche se non abbiamo portato punti a casa. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di fare una buona gara contro una grande squadra”. Lo ha detto a Sky il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta in casa contro l’Inter. All’esordio stagionale sulla panchina azzurra, il tecnico riceve buoni segnali dalla sua squadra: “Dobbiamo ragionare in previsione di diventare organico – spiega -. Servono tante possibilità di interpretazioni e soluzioni da trovare, ma vanno trovate da squadra, non con le scintille dei singoli. Andiamo avanti cercando di affidarci a quel che può sostenerci”. Buona prova per Shpendi, attaccante classe 2003: “Non guardo la carta d’identità, né del giovane, né di chi è più grande”. Poi su Baldanzi: “Vi dico che ha grandi qualità, quindi che parta dalla trequarti a destra o da posizione centrale cambia poco.”