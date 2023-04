LIVE – Alcaraz-Tsitsipas, finale Atp Barcellona 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Tsitsipas, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 (terra battuta). L’allievo di Juan Carlos Ferrero proverà a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Davanti a lui il greco, giunto alla sua terza finale in terra iberica. Quest’ultimo in semifinale ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dopo una dura lotta di tre set. Alcaraz, invece, ha lasciato le briciole al malcapitato britannico Daniel Evans. Lo spagnolo, forte anche del 3-0 in proprio favore negli scontri diretti (1-0 il bilancio sul rosso), partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In caso di successo Alcaraz salirebbe a quota nove titoli in carriera. L’ateniese, invece, agguanterebbe la doppia cifra (dieci). Incrocio molto importante anche per studiarsi in ottica Masters 1000 di Madrid al via la prossima settimana. Nella capitale spagnola, in virtù delle tante assenze, entrambi si presenteranno ancora di più come favoriti per la vittoria finale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Tsitsipas pianificati sulla Pista Rafa Nadal con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

