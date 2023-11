Udinese-Atalanta, infortunio per Holm: dentro Zappacosta

L’Atalanta rischia di perdere Emil Holm. L’esterno bergamasco si è fatto male all’81’ dopo uno scontro di gioco con Zemura e ha chiesto il cambio, zoppicando vistosamente. Un guaio in più per Gasperini che spera non sia nulla di serio. Non è chiaro di quale natura sia il problema fisico, ma dal linguaggio del corpo dovrebbe trattarsi di un infortunio traumatico. Nelle prossime ore si saprà di più. Tanta sfortuna per Holm, entrato in campo al 51′ per sostituire Hateboer. All’83’ il nuovo cambio con Zappacosta in campo.