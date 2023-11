Pagelle Udinese-Atalanta 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Udinese-Atalanta 1-1, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Gran partenza per i friulani che chiudono spazi agli uomini di Gasperini e si portano sempre più spesso con pericolosità in area. Al 30′ Carnesecchi è costretto a stendere Ferreira e l’arbitro Aureliano indica il dischetto. Dagli undici metri va Success che spiazza il portiere ma colpisce il palo. Tutto da rifare per un’Udinese che al 44′ trova la svolta. Dopo una traversa colpita da Samardzic, Walace si coordina da fuori area e lascia partire una conclusione deviata quel che basta da Djimsiti per beffare Carnesecchi. Il portiere ad inizio ripresa deve superarsi dopo una bella azione individuale di Zemura che salta Hateboer e calcia, trovando la risposta coi piedi dell’ex Cremonese. Carnesecchi si ripete anche su Pereyra al 61′. L’Atalanta in compenso fatica ad essere pericolosa. Ma al 92′ pareggia con Ederson che con un colpo di testa batte Silvestri, fino a quel momento raramente chiamato in causa. L’Udinese sale a 11 punti. Gasperini si accontenta del -1 dal Napoli.

HIGHLIGHTS

Il tabellino

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6; Ferreira 6.5 (76′ Kristensen 5.5), Bijol 7, Perez 7; Festy 7, Samardzic 6.5 (82′ Thauvin sv), Walace 7, Payero 7 (72′ Lovric sv), Zemura 7 (82′ Kamara sv); Pereyra 6.5, Success 6 (82′ Lucca sv).

In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Quina, Aké, Tikvic, Semedo, Camara, Pafundi.

Allenatore: Cioffi 7

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; De Roon 6, Djimsiti 5.5, Kolasinac 6; Hateboer 5 (51′ Holm 6, 83 Zappacosta sv), Ederson 7, Koopmeiners 6, Bakker 5 (65′ Zortea 6); Miranchuk 5.5, Pasalic 5 (45′ Lookman 5.5); Muriel 5 (45′ Scamacca 6)

In panchina: Musso, Rossi, Adopo, Bonfanti.

Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Aureliano 6

RETI: 44′ Walace, 92′ Ederson.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 31′ Success sbaglia il rigore (palo).

Ammoniti: Hateboer, Ferreira, Koopmeiners, Bijol, De Roon. Angoli: 7-6. Recupero: 2′ pt, 5′ st.