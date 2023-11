Formazioni ufficiali Chelsea-Manchester City: Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Manchester City, match della dodicesima giornata di Premier League 2023/2024. Grande attesa per questo big match d’alta classifica tra Pochettino e Guardiola. Quindici punti per i Blues che ancora faticano ad occupare le zone che competono al blasone del club. Quota ventisette per i Citizens che puntano a spedire l’Arsenal a -3 dopo l’aggancio in vetta. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Chelsea: in attesa

Manchester City: in attesa