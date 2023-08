Leverkusen, Xabi Alonso rinnova: “La scorsa stagione è stata positiva ma voglio di più”

Xabi Alonso ha rinnovato il contratto con il Bayer Leverkusen e rimarrà sulla panchina del club tedesco fino al 30 giugno 2026. Sotto la guida di Alonso, la squadra ha conquistato le semifinali di Europa League e la sesta piazza in Bundesliga. Il tecnico commenta così il nuovo accordo con il Bayer: “Sono molto grato per la fiducia che il Bayer ha riposto in me. Il fatto che siamo sulla stessa lunghezza d’onda crea una grande sinergia tra me e la dirigenza. Questa è una base molto buona per svolgere il lavoro quotidiano ed è uno dei motivi per cui mi piace molto lavorare con il mio staff e con tutti i dipendenti di questa società. La scorsa stagione è stata positiva ma voglio di più, proprio come il club. Ora stiamo continuando a lavorare su questo con determinazione“.

Anche l’amministratore delegato Simon Rolfes si è espresso sul rapporto tra il club e Alonso: “L’impegno di Xabi lo scorso ottobre ha suscitato scetticismo. Eravamo in una situazione difficile e Xabi veniva visto come un grande ex calciatore ma anche come un allenatore inesperto, che non aveva mai guidato un top team. Tuttavia, ero convinto della sua competenza fin dall’inizio e Xabi era convinto della qualità della nostra squadra. Insieme abbiamo superato questa fase e creato di nuovo le migliori prospettive per il Bayer. L’attuale estensione del contratto è espressione di grande apprezzamento e fiducia reciproca”.