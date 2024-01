Scherma, Coppa del Mondo fioretto: Dream Team azzurro a Parigi, azzurre battono la Francia in finale

Nella Coppa del Mondo di Parigi, il Dream Team femminile di fioretto da scintille. Le azzurre piegano la Francia in finale per 45-41. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo avevano superato Singapore per 45-37, l’Ungheria ai quarti per 45-27, e poi in semifinale aveva battuto il Giappone 45-31. Le azzurre sono inoltre già qualificate dall’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi di questa estate.

Strepitose le ragazze del fioretto femminile italiano. Con la qualificazione olimpica già matematicamente in tasca da un mese (conquistata lo scorso dicembre a Novi Sad), la squadra campione del mondo in carica composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo è stata regina anche di questa domenica parigina di Coppa. Le azzurre hanno superato con un doppio 45-27 Singapore (negli ottavi) e Ungheria (nei quarti), poi in semifinale hanno offerto ancora una prova di forza contro il Giappone, battuto 45-31. La finale contro la Francia è stata emozionante, batticuore, e ha ribadito per l’ennesima volta la classe del Dream Team di Cerioni, ma anche il grande spirito di squadra che è alla base di queste imprese. Bravissime a recuperare un iniziale svantaggio, le azzurre hanno lottato punto a punto, tra continui capovolgimenti di fronte con le transalpine, fino all’allungo decisivo piazzato dalla campionessa mondiale Alice Volpi che ha scritto il 45-41 finale per l’Italia. Così per Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo è arrivato un successo che vale tantissimo verso “un’altra” Parigi, quella della prossima estate, a cui sono approdati anche i ragazzi, grazie al loro quarto posto.

I RISULTATI

Finale

ITALIA b. Francia 45-41



Semifinali

ITALIA b. Giappone 45-31

Francia b. Polonia 40-30

Quarti di finale

ITALIA b. Ungheria 45-27

Ottavi di finale

ITALIA b. Singapore 45-27

Classifica (25): 1. ITALIA (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo), 2. Francia, 3. Polonia, 4. Giappone