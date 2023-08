Trofeo Silvio Berlusconi, tutto esaurito all’U-Power Stadium per Monza-Milan

Tutto esaurito all’U-Power Stadium in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi. Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio per assistere alla sfida tra Monza e Milan in programma martedì 8 agosto alle ore 21:00. Un sold out dal grande significato emotivo e statistico. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Mediaset Italia per chi si trova all’estero.