Inversione di campo per quella che sarà la sfida valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Non sarà più Sassuolo-Cosenza, ma viceversa, e si giocherà allo Stadio Vito Gigi Marulla. Ad ufficializzarlo è la Lega Serie A, dichiarando che andrà in scena domenica 13 agosto alle ore 18 con diretta tv su Italia Uno.