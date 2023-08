Moto 2 Silverstone 2023, Libere 2: Canet comanda, Arbolino delude

La Seconde Libere in quel di Silverstone sono andate male per Arbolino che si è piazzato solo quindicesimo, lontano anche al livello di tempi dal podio. Bene, invece, Canet che con il tempo di 2’04″357, ha chiuso in testa alla classifica iniziando bene il weekend in Inghilterra.

Alle spalle di Canet si sono piazzati Alonso Lopez (Boscoscuro) a 63 millesimi, terzo Fermin Aldeguer. (Boscoscuro +0″137). Quarto Acosta, quinto Ogura, mentre sesto e settimo rispettivamente Dixon e Roberts. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, tredicesimo. Delusione per Abolino che, come detto, si è piazzato solo al quindicesimo posto.