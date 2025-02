Nella stagione 2023/24 solamente tre calciatori italiani chiusero il campionato di Serie A in doppia cifra: Gianluca Scamacca (12), Andrea Pinamonti (11) e Riccardo Orsolini (10). Un anno dopo, con l’Europeo che ha messo in luce l’emergenza in attacco, l’Italia si riscopre patria di centravanti. Merito di Mateo Retegui e Moise Kean, duellanti per il titolo di capocannoniere: l’attaccante dell’Atalanta ha 20 gol all’attivo, quello della Fiorentina è distante cinque lunghezze. In ballo c’è anche la Scarpa d’Oro, con l’italoargentino (40 punti) che si trova al secondo posto alle spalle di Harry Kane (44 punti) e Mohamed Salah (42). C’è però molto di più nel panorama italiano. Non solo perché Ciro Immobile in Turchia ha ritrovato confidenza con la porta, avendo segnato quattordici reti stagionali con la maglia del Besiktas, ma anche perché in Serie A sembra riaffacciarsi la figura del bomber di provincia. Andrea Pinamonti (7 gol con il Genoa) negli ultimi anni è stato tra i pochi rappresentanti della categoria, ma quest’anno a fargli compagnia con più insistenza ci sono anche Lorenzo Lucca (9 reti con l’Udinese) e Sebastiano Esposito (8 reti con l’Empoli).

Proprio Lucca ed Esposito saranno i calciatori più attesi del prossimo match tra Udinese ed Empoli, in programma alle 15:00 di domenica. Dopo essere stato al centro di diverse voci di mercato (legate soprattutto a Milan e Roma), Lucca è tornato a fare gol. Due reti nelle ultime tre partite, uno dei quali proprio ai giallorossi. L’attaccante per la prima volta in carriera è quindi ad un passo dalla doppia cifra in Serie A in una singola stagione. Non un traguardo banale visto che negli ultimi dieci anni solamente un azzurro è riuscito a tagliare il traguardo delle dieci reti con la maglia dei friulani: Kevin Lasagna (10 nel 2019/20 e 12 nel 2017/18). Piccolo record in vista anche per Esposito, che fin qui ha dimostrato di sentirsi più a suo agio in trasferta, dove ha realizzato sette degli otto gol in questo campionato. Come riporta Opta, solamente un giocatore ha segnato più reti lontano dal Castellani in una singola stagione di Serie A nella storia dell’Empoli: Francesco Tavano nel 2005/06 (otto). Anche lui è circondato da voci di mercato, ma per ora non ci pensa. La priorità è l’Empoli e la finestra nazionali (17-25 marzo) sarà uno stimolo in più per far bene. Una cosa è certa: rispetto allo scorso anno Spalletti torna ad avere dubbi in attacco. Retegui e Kean sono sicuri di una maglia, ma Maldini e Raspadori (convocati nella finestra di novembre) rischiano e potrebbero proprio lasciare spazio a Lucca ed Esposito. Oltre a Zaccagni, che di gol (contando l’Europa League) ne ha nove. Ma quella del classe 1995 è una questione più tattica: i numeri sono sempre stati dalla parte del laziale e ora tornano a sorridere anche a chi di mestiere fa il numero 9.