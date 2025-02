Per la Juventus si profila una grande occasione di mercato: Giuntoli può prendere gratis Virgil van Dijk, in scadenza con il Liverpool

Finalmente la continuità. La Juventus con gli innesti sul mercato sembra aver trovato la quadra. Il campo può ancora smentire, perché a livello di gioco la squadra bianconera non ha mostrato grandi miglioramenti, ma i risultati stanno iniziando a dare ragione a Thiago Motta.

Tre vittorie nelle ultime tre partite, tre successi magari sofferti, ma comunque importanti. Sei punti in campionato, la vittoria nell’andata del playoff Champions: c’è di che sorridere dopo che Giuntoli ha garantito al tecnico quattro nuovi innesti. Uno, Kolo Muani, si è rivelato subito decisivo, tanto che la Juventus sta già studiando il modo di confermarlo il prossimo anno, nonostante sia arrivato a Torino in prestito secco. Si lavora con il Psg per allungare il prestito di un anno, magari inserendo un diritto o obbligo di riscatto.

Anche per Renato Veiga la formula è la stessa, mentre Alberto Costa (che non ancora debuttato) è arrivato a titolo definitivo e per Kelly c’è un obbligo di riscatto condizionato. Ad ogni modo, in estate Giuntoli sarà costretto a fare qualcosa dal punto di vista difensivo, nonostante il rientro di Bremer e Cabal dal lungo infortunio. Fare qualcosa, magari sfruttando un’opportunità come quella che potrebbe arrivare da Liverpool: Virgil van Dijk potrebbe essere il grande colpo difensivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, occasione van Dijk: gli ostacoli

Il centrale olandese, 33 anni, è in scadenza di contratto con i Reds e potrebbe non rinnovare il suo accordo con la società olandese, sulla scia di quanto fatto già da Salah.

L’addio è possibile, così come è possibile che il 33enne possa farsi attrarre da mete esotiche e più remunerative rispetto all’Europa. Si parla ovviamente della solita Arabia Saudita, con i club della Saudi Pro League che possono garantire stipendi fuori portata per qualsiasi società europea e ancora di più italiana. Questo l’ostacolo che la Juventus dovrà superare se vuole iscriversi nella corsa a van Dijk. L’esperienza e la qualità del centrale olandese farebbero sicuramente comodo ai bianconeri, anche se il nuovo corso varato da Giuntoli e Motta punta sui giovani.

Per vincere però serve anche chi al vertice è abituato a stare e da questo punto di vista van Dijk può fare scuola a molti e diventare un punti di riferimento per i giocatori più giovani che troverà alla Juventus. Idea da valutare, il colpo da novanta per i bianconeri può essere proprio van Dijk.