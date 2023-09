Tennis, Swiatek si ritira dal Wta 1000 di Guadalajara: “Devo ascoltare il mio corpo”

Attraverso un post sui social, Iga Swiatek ha annunciato che non prenderà parte al Wta 1000 di Guadalajara 2023, in programma in Messico dal 17 al 23 settembre. “Purtroppo devo ritirarmi dal torneo di Guadalajara per un cambiamento nella mia programmazione. Devo ascoltare il mio corpo e, poiché la stagione è molto intensa, la nostra priorità come squadra è quella giocarla fino alla fine in buona salute e pianificarla in maniera intelligente per non rischiare infortuni – ha scritto la polacca – Mi dispiace non esserci, ma sono sicura che l’atmosfera del torneo di Guadalajara sarà fantastica. Ci vediamo a Tokyo“.