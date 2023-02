Eintracht Francoforte-Napoli domani in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, il Napoli farà visita all’Eintracht Francoforte. Dopo una stagione fantastica, con il campionato di Serie A dominato e il girone di Champions superato agevolmente, i partenopei puntano a fare bene anche nella fase a eliminazione diretta. Raggiungere i quarti non è impossibile, visto che i tedeschi sono una squadra ostica ma sicuramente non imbattibile. E poco importa se il Napoli ha poca esperienza a certi livelli: con degli Osimhen e Kvaratskhelia così in forma non deve temere nessuno. Fischio d’inizio alle 21:00 di domani, martedì 21 febbraio nella cornice del Deutsche Bank Park. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.